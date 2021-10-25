Merkez Bankası ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,3 puan düşüşle yüzde 77,5'e indi.

Kapasite kullanım oranı ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1747 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hesaplandı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):