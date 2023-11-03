Ekim ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih ve saat, ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Ekim ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Altın, dolar ve borsa piyasalarında etkili olan Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'den 65'e yükseltirken gözler "TÜİK 2023 Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Ekim ayı enflasyon rakamları beklentisi...