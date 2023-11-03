Gözler TÜİK'te! 2023 Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne kadar?
Ekim ayı enflasyon rakamları oranı için geri sayım başladı. Eylül ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 2,59 puan artarak yüzde 61,53 oranında gerçekleşmişti ve son 3 aylık enflasyon farkı yüzde 25,11 oldu. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli, memur ve asgari ücret zammında belirleyici olacak olan 4 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. İşte 2023 Ekim ayı enflasyon oranının açıklanacağı gün ve saate ilişkin detaylar...
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Ekim ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih ve saat, ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Ekim ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Altın, dolar ve borsa piyasalarında etkili olan Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'den 65'e yükseltirken gözler "TÜİK 2023 Ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Ekim ayı enflasyon rakamları beklentisi...
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EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.
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TCMB 2023 enflasyon tahminini OVP seviyesine çıkardı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkardıklarını belirtti. 2024 enflasyon tahmini ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.
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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 58'DEN 65'E YÜKSELDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58’den Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde yüzde 65’e, 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin ise yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltildiğini açıkladı.
Ankara’da düzenlenen basın toplantısında yılın son Enflasyon Raporu’nu sunan Erkan, görevlerinin fiyat istikrarı ve sonucunda dezenflasyonun kısa sürede tesis edilmesi, enflasyonun tek haneye indirilmesi olduğunu söyledi.
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“Ekim ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devamına işaret etmektedir”
Erkan, enflasyonda düzelme görülene kadar parasal sıkılaşmanın devam edeceğini vurguladı. İç talepte dengelenmeye dair öncü sinyallerin alındığını belirten Erkan, dezenflasyon sürecinin 2024’ün ikinci yarısı itibarıyla başlamasının beklendiğini ifade etti.
“Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler, tüm öncü göstergeler, şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret ediyor” diyen Erkan, talepte güçlü seyrin devam etmesine karşın bazı göstergelerin talepteki aşırılığın ortadan kalktığına işaret ettiğini belirtti.
Erkan, TCMB’nin para politikasında kararlılık ve tutarlılık ile iletişim politikasının beklenti oluşumunda ağırlığını artırarak beklentilerin çıpalanmasını hedeflediğini dile getirdi.
“Ekim ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devamına işaret etmektedir” açıklamasını yapan Erkan kasım, ocak ve mayıs aylarında geçici etkiler nedeniyle aylık enflasyonda ivmelenme görülebileceğini öngördü. TCMB Başkanı, enflasyonun mayıs ayında yüzde 70-yüzde 75 arasında tepe yapmasının beklendiğini ifade etti.
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PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!
Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.
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12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 - 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,92’sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,66 olasılıkla yüzde 19,00 – 24,99 aralığında, yüzde 30,31 olasılıkla yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,52 olasılıkla ise yüzde 31,00 – 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,87'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 17,74‘ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir
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