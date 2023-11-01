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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi yayımlandı! TÜİK ile 2023 Ekim ayı enflasyon artışı yüzde kaç olur? - Merak Edilenler Haberleri

        Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi açıklandı!

        Ekim ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Kira artış oranı, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde temel gösterge olan enflasyon verileri her ay milyonlar tarafından araştırılıyor. Ekim ayı enflasyonu beklenti anketi ise yayınlandı. Peki, ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:35
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        • 1

          Ekim ayı enflasyon oranları Kasım ayının başlamasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kira kontratı yenileyecekler, memur ve emekli maaş zammı hesaplaması yapacaklar merakla "Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve Ekim ayı enflasyon oranları beklenti anketi sonuçları...

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        • 2

          EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Dolayısıyla Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü ilan edilecek.

        • 3

          EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

          AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        • 4

          Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

        • 5

          Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

          Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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