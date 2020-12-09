Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,5 ve yakıtlarda yüzde 36,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4.5 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 ve yakıtlarda yüzde 28,4 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,0 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3.0 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 ve yakıtlarda yüzde 32,0 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10.4 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,4 ve yakıtlarda yüzde 2,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Eylül ayında 168,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, 2020 Ekim ayında 171,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ekim ayında 175,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 artarak, 2020 Ekim ayında 183,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Eylül ayında 146,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 azalarak, 2020 Ekim ayında 144,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ekim ayında 127,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 12,9 artarak, 2020 Ekim ayında 143,7 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 107.5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ekim ayında 103,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,8 puan artarak, 2020 yılı Ekim ayında 107,5 oldu.