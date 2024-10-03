Ekim Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödeme tarihleri 2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aile destek paketi ödemelerinde son durum merak ediliyor. 1 Ekim'den itibaren birçok kişi arama motorlarında ekim ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki Ekim Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Aile destek ödeme tarihleri ile ilgili detaylar
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Ekim Aile destek ödemeleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Binlerce hanenin yararlandığı Aile Destek Programı'nda Ekim ayına girildi. Yıl sonuna kadar uzatılan programda hane başına 850 ile 1250 lira arasında destek sağlanıyor. Peki Ekim Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ay ortasına doğru gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜLÜN KAÇINDA YATMIŞTI?
Geçen ay; Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Geçen ay Aile Destek ödemeleri kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapıldı.
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