30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu cumartesi günü TFF seçimi var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı büyük ihtimalle Nihat Özdemir olacak.
Nihat Özdemir, tecrübeli bir futbol adamı. Uzun yıllardır camianın içinde. Aziz Yıldırım yönetimi döneminde başarılı ve başarısız dönemleri yaşadı. 3 Temmuz gibi bir dönemde birinci sorumlu oldu.
Sonra federasyonda görev aldı.
Şimdi de başkanlığa atanacak.
Kendisini hem sayarım hem de severim. Çok başarılı olmasını da yürekten temenni ederim.
Ancak kulağımıza gelenler doğru ise ne yazık ki 4 yıllık görev süresini tamamlayabileceğini sanmıyorum.
Bir kere mevcut yönetim ve profesyonel kadro, çok doğal olarak yıprandı. Bu iki kadronun da yenilenmeye ihtiyacı var. Yıldırım Demirören Federasyonu ve ardılı Güreli döneminin devamı olacaksa bu yönetime 2 yıl zaman veriyorum. Yok yeniden yapılanacak, enerjik ve daha donanımlı kadrolarla çalışacak ve dahi yönetim kurulunu da yenileyecekse o zaman başarılı bir 4 yıl geçirir ve çok önemli bir TFF başkanı olarak anılır.
Kendisine tavsiyem, onun ricası, şunun adamı, falancayı da kırmayıp şu ismi alayım diye bir yönetim yapmamasıdır.
İkinci olarak Türk futbolunun gelişimi için finansal yapılanmayı ön planda tutacağını tahmin ediyorum.
Ama yine de naçizane önerim marka değerinin artmasının tek yolunun saha içinden geçtiğine inanıyorum.
Saha içindeki kaliteyi artırmak için de oyuna odaklı düşünmesini salık veririm. Kendisine seçimden sonra aklımdakileri sıralayacağım bir yazı ile yeniden sesleneceğim. Ancak yönetim kurulu listesini görmem lazım. Umarım kendisi ve futbolumuz için en doğru kararı verir.
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