"Eker I Run Koşusu" Bursa'da gerçekleşti! 4 bin 500 sporcu katıldı

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Bursa Eker Meydan'da düzenlenen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından 4 bin 500 koşucu yer aldı. 42K Maratonu'nun kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, 42K erkeklerde ise birinciliği Oğuzhan Emre Singer elde etti.

Uludağ'ın zirvesinden sabah 07.30'da başlayan 10. Eker I Run'ın heyecanı gün boyunca devam etti. Uludağ'dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan koşuda, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı "Minik Adımlar Koşuları"nın yanı sıra 5 bin metre, 15 bin metre koşuları ve paten yarışı gerçekleştirildi.

Eker Meydan'dan başlayan 15 bin metre yarışının startını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 5 bin metre yarışının startını ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker verdi.

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ÖZGE KİRAZ: SPORU, EĞLENCEYİ VE İYİLİĞİ BULUŞTURDUK 10. Eker I Run'da Adım Adım iş birliği kapsamında gerçekleştirilen Yardımseverlik Koşuları'nda Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) projeleri için 4 bin 766 bağışçı ve 691 gönüllü sporcunun katkısıyla 1 milyon 700 bin liralık bağış toplandı. Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sporla iç içe bir marka olduklarını söyledi. İnsanları spora teşvik ettiklerini belirten Kiraz, "Sağlıklı, lezzetli ve kaliteli ürünler üretmekle birlikte insanların hayatına dokunduğumuz, onları spor yapmaya teşvik eden etkinlikler düzenliyoruz. İnsanların sadece izlemekle kalmadığı, aynı zamanda yapabildiği sporlara destek oluyoruz. 7’den 70’e herkesin ortak paydası olan koşu da bu sporların başında geliyor." dedi. 2014 yılında 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdikleri organizasyonda rekor katılım olduğunu vurgulayan Kiraz, şöyle konuştu: REKLAM "(Koşuyoruz) mottosuyla gerçekleştirdiğimiz 10. Eker I Run'da, sporu, eğlenceyi ve iyiliği buluşturduk. 2014'te 600 koşucunun katılımıyla başladığımız Eker I Run'da, bu yıl 4 bin 500 koşucu bizimle beraber oldu. Etkinliğimiz her geçen yıl katılımcı sayısını artırarak, kendi içinde gelişerek yolculuğuna devam ediyor. Önceki yıllarda Eker I Run'ın Minik Adımlar kategorisinde koşarak spora başlayan ve milli takım seviyesine kadar yükselen katılımcılarımız oldu. Eker I Run'ın yeni sporcuların yetişmesine aracılık etmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca Eker I Run'ın 10. yılını, cumhuriyetimizin 100. yılında yapmak bizim için ayrı bir değer taşıdı. Eker I Run'da adımlar sadece koşmak için değil yardımseverlik için de atıldı. Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda bağış rekoru kırdığımız için çok mutluyuz. Daha yarış başlamadan 1 milyon 700 bin lira bağışa ulaşmıştık. Kampanya sonunda bu rakamı geçen senenin iki katı olan 2,5 milyon liraya ulaştırmayı hedefliyoruz. Eker I Run'la ilgili daha çok hayalimiz var. Spora destek vermeyi, insanları sağlıklı yaşama davet etmeyi sürdüreceğiz." Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, resmi partner olarak 10. Eker I Run'a katkı sağladı.

EKER I RUN'DA EVLENME TEKLİF ETTİ Eker I Run'da yarışma heyecanının yanı sıra bir de evlilik teklifi sürprizi yaşandı. 15K kategorisinde koşan katılımcılardan biri, 5K parkurunda koşan kız arkadaşına evlenme teklif etti. O ana tanık olanların alkışları arasında "Evet" yanıtını alan yarışmacı, evlilik teklifi için bu özel günü planladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

KAZANANLAR ROMA MARATONU’NA GİDECEK 42K Maratonu’nda kadınlarda 1'inci 3 saat 29 dakika ile Özlem Işık olurken, 3 saat 52 dakika 25 saniyeyle Yuliya Mironova 2'nci, 4 saat 1 dakika 5 saniyeyle Hülya Takım 3'üncü oldu. 42K Maratonu Erkekler klasmanında 2 saat 26 dakika ile Oğuzhan Emre Singer 1'inci olurken, 2 saat 32 dakika 46 saniye ile Levent Kuva 2'nci, 2 saat 38 dakika 24 saniye ile Cemalettin Suntur 3'üncü oldu. Kazananlara çeşitli ödüller verilirken, 10’uncu Eker I Run’ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Roma Maratonu’na katılma hakkı kazandı. REKLAM

FETHİ YILDIZ: KATILAN BÜTÜN SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız da programın geleceğin sporcuları için önemli bir adım olacağını söyleyerek “Böyle güzel bir günde her yaştan insanımızın spora olan özlemini görmüş olduk. Gençlerimizin akranla değil de ekranla büyüdüğü bu günlerde, spora ilgi duymalarından dolayı onur duyuyorum. Buraya katılan bütün sporculara başarılar diliyorum” dedi.

ÖZLEM IŞIK: DOĞANIN ATMOSFERİNDE ÇOK KEYİFLİ BİR KOŞU OLDU 42K Maratonu’nu kadınlarda 1'inci olarak tamamlayan Özlem Işık, “Yarış çok güzeldi. Geçen yıl da çok beğenmiştim. Ama bu yıl yarış boyunca bize yağmur da eşlik etti. Doğanın atmosferinde çok keyifli bir koşu oldu. Yani benim zaten unutulmazlarım arasında. Her yıl beğeniyorum. Bayılıyorum yarışa. Geçen yıl 42 kilometrenin birincisi de bendim. Bir önceki yılda on beş kilometreden yurt dışına gitmiştim. Ondan da önceki yıl ödülüm olmasa da hamile olarak buradaki 15 kilometre parkuru tamamlamıştım. Bu da benim ödülüm sayılır. Şimdi Eker, Milano Maratonu'na gönderecek beni, kendi rekorumu orada da kırmaya çalışacağım. Ben beden eğitimi öğretmeniyim, yani sporun içindeyim” şeklinde konuştu. REKLAM

OĞUZHAN EMRE SİNGER: BUGÜN ŞANSIMIZA ÇOK GÜZEL BİR HAVA VARDI 42K Maratonu’nu erkeklerde 1'inci olarak tamamlayan Oğuzhan Emre Singer ise “Eskişehir’den yarışmak için geldim, amatör olarak koşuyla ilgileniyorum. Uludağ’dan başlayan 42 kilometrelik yarışı birinci olarak tamamladım. 5 yıldır bu yarışmaya katılıyorum ve önceki yıl 42 kilometrede 2’nci oldum. Bugün şansımıza çok güzel bir hava vardı, yol boyunca sis bazen kapattı, bazen açtı. Çok güzel bir manzara eşliğinde serin bir havada bitişe kadar geldik” ifadelerini kullandı.

Yarışlar sonucu 6 kategoride sıralamalar şu şekilde gerçekleşti: 42K Maratonu Kadınlar: 1- Özlem Işık (03:29:36), 2- Yuliya Mironova (03:52:25), 3- Hülya Takım (04:01:05) 42K Maratonu Erkekler: 1- Oğuzhan Emre Singer (02:26:25), 2- Levent Kuva (02:32:46), 3- Cemalettin Suntur (02:38:24) 15K Yarışı Kadınlar: 1- Ece Calp (01:01:10), 2- Nuray Bulut Göktepe (01:04:52), 3- Ayşegül Akdoğan (01:06:44) 15K Yarışı Erkekler: 1- Aykut Taşdemir (00:50:50), 2- Yunus Emre Akkuş (00:51:34), 3- İsmail Özkan (00:52:26) 5K Yarışı Kadınlar: 1- Cemre Civelek (00:20:30), 2- İklim Aslan (00:21:12), 3- Alena Volkova (00:24:15) 5K Yarışı Erkekler: 1- Doğa Nalbantoğlu (00:16:39), 2- Sezgin Uluhan (00:16:56), 3- Muhammed Bilal Osman (00:17:56)