2019 YKS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşmek için üniversitelerin boş kontenjanları için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlar için heyecanlı. Peki, ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi mi?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2019 ek tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den henüz açıklama yapılmadı. Ancak kurumun açıklama tarihini uzatmaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları son yıllardaki uygulamalarında olduğu gibi internet sitesi üzerinden duyuracak.