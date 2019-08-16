Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu geçtiğimiz hafta açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından açıklanıyor. Adaylar açıklanacak kontenjan ve taban puanları bilgisine göre yeniden tercih yapacak. Bu yüzden adaylar, ek tercih sürecini yakında takip ediyor. Peki ÖSYM 2019 Üniversite ek tercih tarihi belli mi?

EK TERCİH NE ZAMAN? 2019

Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi açıklama gelmedi. Ancak 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıtlarının ardından boşta kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından üniversite ek tercihlerinin alınmaya başlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversiteye kaydolacak adaylar, yerleştikleri üniversite ve fakültenin resmi internet sitesi üzerinden kayıt için gerekli belgeleri öğrenebilir. Ancak genel olarak üniversiteye kayıt için gerekli belgeler şöyle sıralanabilir:

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.),

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.