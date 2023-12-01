Ek MTV ödenmezse ne olur? Ek MTV ödeme nasıl yapılır ve süresi uzatılacak mı?
Ek MTV ödemesi 30 Kasım itibarıyla sona erdi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. İlk taksitleri 6 Eylül'e kadar ödenen ek MTV'de 2. taksit ödemeleri de tamamlandı. Henüz ödemesini gerçekleştirmeyenlerin gözleri "Ek MTV ödenmezse ne olur, 2. taksit ödeme süresi uzatılacak mı?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
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Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erdi. Peki, Ek MTV ödenmezse ne olur? Ek MTV ödeme nasıl yapılır ve süresi uzatılacak mı? İşte, konuyla ilgili merak edilenler...
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EK MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?
Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.
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EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?
Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.
Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.
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2023 YILI EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ DE SONA ERECEK
Öte yandan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 5 Aralık Salı günü sonuna kadar uzatıldı.
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