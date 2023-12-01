Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erdi. Peki, Ek MTV ödenmezse ne olur? Ek MTV ödeme nasıl yapılır ve süresi uzatılacak mı? İşte, konuyla ilgili merak edilenler...