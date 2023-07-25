Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? 2023 Ek MTV'yi kimler, ne kadar ödeyecek?
Ek MTV ödemelerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu yıla mahsus bir kez ek vergi olarak ödenecek. İşte, ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak ve kimler, ne kadar ödeyecek sorularının cevaplarına dair tüm bilgiler...
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Ek MTV ödemelerine ilişkin resmi açıklamanın ardından araç sahibi vatandaşlar; kimlerin, ne zaman ve ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacağını araştırıyor. İşte, sadece bu yıla mahsus olacak ek MTV ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...
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EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek
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MTV NE ZAMAN ÖDENİR?
MTV ödemeleri, her yıl 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.
2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı. Son gün ise 31 Temmuz 2023.
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KİMLER EK MTV ÖDEYECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.
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2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.