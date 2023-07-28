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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "7456 Sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ek MTV uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE İSTİSNA

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna olacak.

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Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden, adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekillerce tebliğ ekinde yer alan "Ek MTV İstisna Talep Formu" ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecek.

YILIN SON 6 AYINDA İLK DEFA KAYIT VE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

Tahakkuk eden ek MTV, 2 eşit taksitte olmak üzere, birinci taksiti Kanun'un yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti ise bu yılın kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Ancak yılın son 6 aylık dönemi içinde ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara tahakkuk ettirilen yıllık MTV ikinci 6 aylık döneme ilişkin olduğundan, bu taşıtların ek MTV'si de 6 aylık döneme isabet eden MTV tutarı kadar olacak ve bu taşıtlara tahakkuk ettirilen MTV ödeme süresi içinde peşin alınacak.

Öte yandan, ilgili kanunun yayımı tarihinden önce trafikten çekilen bir taşıtın, kanunun yayım tarihinden 31 Aralık 2023'e kadar tescil kaydının yeniden açılması halinde, bu taşıt sahipleri ek MTV'nin mükellefi olacak ve taşıt için yıl içinde tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV ödenecek.

Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.