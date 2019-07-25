Ek ders ücretleri öğretmenler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlere maaş karşılığı dışında girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesi yapılıyor. Bu ücret her 6 ayda bir yapılan zamlarla değişmekte. Peki, Temmuz ayında öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

EK DERS ÜCRETLERİ 2019

1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli aylık katsayısına göre, 2019 yılının ikinci aktı ayında öğretmenlerin ders saati başına alabileceği ek ders ücretinin net miktarı (%15 gelir vergisi diliminde) şöyle olacak.

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor.



Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.



Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar. Ek ders ücretleri özetle gündüz öğrenimi için 140, gece öğrenimi için 150 katsayısının maaş katsayısı ile çarpımı miktarınca ödenmektedir. Çıkan miktardan gelir ve damga vergisi kesilmektedir.