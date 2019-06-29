Ejderin Öpücüğü filmi oyuncuları kimler, Ejderin Öpücüğü konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizilerin sezon finali yapması sebebişyle yerli ve yabancı filmler izleyici ile buluşturulmaya devam ediyor.

EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ejder Öpücüğü (İngilizce özgün adı Kiss of the Dragon),Chris Nahon'un yönettiği Başrolünü Jet Li'nin oynadığı 2001 yılı, Fransa-ABD ortak yapımı aksiyon filmidir.

Çin gizli servisinin bir mensubu, özel görevle Paris'e gönderilir. Burada, cinayeti de içeren bir dizi karmaşık olayla karşılaşır. Liu Siu-jian (Jet Li),bu cinayeti çözmek için Paris'in altını üstüne getirecektir.

EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ OYUNCULARI KİMLER?

Jet Li — Liu Siu-jian

Bridget Fonda — Jessica Kamen

Tcheky Karyo — Jean-Pierre Richard

Max Ryan — Lupo

Ric Young — Bay Big

Burt Kwouk — Tai amca

Laurence Ashley — Aja

Cyril Raffaelli — İkiz

Didier Azoulay — İkiz

John Forgeham — Max

Paul Barrett — Pilot

Colin Prince — Lupo'nun asistanı

Vincent Glo — Pluto

Vincent Wong — Bakan Tang

Kentaro Sato — Chen