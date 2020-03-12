AA

Ejderha Fırtınası Mısır’da can aldı



Mısır’ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde sabahtan itibaren etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram’ın haberine göre, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye’de fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin kuzeybatısındaki Matruh kentindeki limanların tamamında faaliyetler durduruldu.

Aralıksız yağmur ve Ejderha adı verilen fırtınada 1 çocuk yaşamını yitirirken, 39 kişi yaralandı.

Meteorolojinin son günlerde yaptığı uyarılar nedeniyle bugün öğrencilerin çoğunluğunun okula gitmediği belirtildi.

Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Irak’ta olumsuz hava ve fırtına uyarısı yapılmıştı.