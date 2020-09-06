Özhan Öztürk, yurtdışında "dragon fruit", Türkiye'de ise "pitaya" olarak adlandırılan meyveden bu yıl yaklaşık 5 bin adet rekolte bekliyor.
Hasadı haziran ayında başlayıp kasıma kadar devam eden meyvelerin tanesini büyüklüğüne göre 15 ila 30 liradan Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderen çiftçi, ürünü yetiştirmek isteyen İstanbul, Yalova, Sakarya gibi illerden çiftçilerine de fide ve danışmanlık desteği sağlıyor.
Özhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki arazisinde ejder meyvesi yetiştirmeye karar verdikten sonra 100 bin lira harcayarak sera kurduğunu söyledi.
Fideleri 2 yıl önce dikmesine rağmen beklediğinin üzerinde verim aldığını belirten Öztürk, ürünün yoğun talep gördüğünü ve müşterilerinin giderek arttığını dile getirdi.
Türkiye'de ejder meyvesinin genellikle Mersin ve Antalya'da yetiştirildiğini aktaran Öztürk, "Oradaki çiftçilerle de irtibat halindeyim. Ürünü onlara da gönderdim. Onlar da ejder meyvelerini çok beğendi." dedi.
Öztürk, Bursa ikliminin ejder meyvesine uygun olduğunu kanıtladığını vurguladı.
'BÜYÜTMEK İSTİYORUM'
Siparişleri internetten aldığını ifade eden Öztürk, "Bunun dışında Bursa'dan da ciddi talep var. Seramızı gelip görmek isteyenlerin sayısı da çok fazla. Serayı çok beğeniyorlar. İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'teki çiftçiler çok ilgi gösteriyor. İnsanların kafasında soru işareti kalmadı." diye konuştu.
Öztürk, serayı görüp bu işe yönelmek isteyenlere fide ve danışmanlık desteği sağladığını aktardı.
Meyveyi kargoyla İstanbul, Samsun, Sivas, Konya, Balıkesir, Erzurum, Erzincan başta olmak üzere birçok kente gönderdiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:
"Teşvik verilirse serayı büyütmek istiyorum. Burada şartlar çok uygun. Modern tarım uygulamasını tüm çiftçilere tavsiye ederim. Eski sistemle domates, salatalık üretimi gibi değil. Bu işte yüzde 95'i cebinizde kalan bir kar var. Yüzde 5'lik kısmı ise giderlere ayrılıyor. Kasıma kadar meyve hasadımız devam edecek. Toplamda yaklaşık 80 bin lira kazancımız olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!