Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Kupa 2'de sezonun şampiyonunu belirleyecek zorlu randevuda İskoç devi Rangers ile güçlü Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek.

E.FRANKFURT RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi final maçına sahne olacak Eintracht Frankfurt Rangers maçı 18 Mayıs günü 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Lundstram, Bassey, Barišić, Jack, Kamara, Aribo, Kent, Wright

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostić, Hauge, Kamada, Santos Borré