Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda temsilcimiz, Eintracht Frankfurt deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Peki, "Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...