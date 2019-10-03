Ocak-eylül döneminde 9 milyar 802 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 246 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 5 tanesi, eylül ayında ihracatını artırırken, 7 tanesi 2018 yılı eylül ayındaki ihracat rakamlarını yakalayamadı.

İhracat artış rekortmeni oldu

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, eylül ayında yüzde 32’lik ihracat artış hızı yakaladı ve 22 milyon 954 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırma yanında ihracat artış rekortmeni oldu. Eylül ayında EİB’nin kayda aldığı ihracatta sanayi ürünleri 629 milyon dolarlık payla aslan payını alırken, tarım sektörleri 455 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Madencilik sektörünün ihracatı ise; 75,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

DEMİR ÇELİK İHRACATI 120 MİLYON DOLAR OLDU



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, eylül ayında 120 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 112,8 milyon dolarlık ihracatla zirvenin ortağı oldu.

Kuru meyve sezonu açıldı, ihracatı üç haneli rakamlara ulaştı

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde ihracat sezonunun başlamasıyla birlikte Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin eylül ayındaki ihracat rakamı 108 milyon dolara ulaştı.

YAŞ MEYVE İHRACATI YÜZDE 8 ARTTI



Ege Tütün İhracatçıları Birliği, eylül ayında 92,5 milyon dolarlık döviz geliri elde ederken, eylül ayında ihracatını yüzde 8 arttıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 83,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Ege Maden İhracatçıları Birliği 75,5 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ağustos ayından sonra, eylül ayında da 74 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATIİSTİKRARLI ŞEKİLDE ARTIYOR

2019 yılında ihracatını istikrarlı bir şekilde artıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, eylül ayında da geleneği bozmadı. Yüzde 10’luk ihracat artışı yakalayan mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatçıları eylül ayında 53 milyon dolara ulaştı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 31 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 10 milyon dolar ihracat yaptı.

ESKİNAZİ: 209 ÜLKEYE İHRACAT YAPTIK

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların 2019 yılının ocak-eylül döneminde 209 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin en fazla ihracat yaptıkları ilk ilk üç ülke olurken, Cibuti, Moritanya, Mozambik, Benin, Madagaskar, Mauritus, Togo, Surinam, Sierra Leone, Guyana, Guam, Bostvana, Mayotte gibi bir çoğumuzun adını bilmediği, haritada yerini bulamayacağı ülkelere de Ege Bölgesi’nden ihracat yaptıklarını kaydetti. İhracatın artması için pazar çeşitliliği yanında katma değerli ürün ihracatını artırmak adına projeler geliştirdiklerini anlatan Eskinazi, “Önümüzdeki yıllarda bu yatırımları yeni büyük yatırımların takip etmesiyle birlikte 'İhracat Ana Planı’ndaki hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.