Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin yeni reform ve atılım döneminin, "yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı daha çok harekete geçiren bir stratejiyle ilerlenmesi gerektiği" mesajını verdiğini belirtti.
Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, EİB'in kasım ayı ihracatının geçen seneye göre yüzde 7 artarak 1 milyar 213 milyon dolara ulaştığını, böylelikle şimdiye kadarki en yüksek kasım ayı dış satımına imza atıldığını kaydetti.
Ocak-kasım döneminde 11 milyar 749 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Eskinazi, EİB üyelerinin tarım ihracatının 468 milyon dolar, sanayi ihracatının ise yüzde 15 artışla 659 milyon dolar olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" sözlerine dikkati çeken Eskinazi, şunları kaydetti:
"Ülkemizin yeni reform ve atılım dönemi, 'yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı daha çok harekete geçiren bir stratejiyle ilerlememiz gerektiği' mesajını veriyor. Dünya ekonomisi ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor süreçte EİB'in ihracatının yüzde 7'lik artış göstermesi Türkiye'deki reform sürecini tetikleyen bir misyonumuzun olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda kasım ayında ülke ortalamasının üstünde gösterdiğimiz bu olumlu performansın da aralık ayında devam edeceğinin ayrı bir teyididir. Bu olumlu tabloda dijitalleşme hamlelerimizin payı büyük. Türkiye, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yakaladığı 6,7'lik büyüme oranıyla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumunu koruyor."
-"İzmir 'serbest şehir' olmalı"
Eskinazi, gelecek yıllarda dünyanın en büyük ekonomilerinden üçünün Asya'daki gelişen piyasalardan olacağının öngörüldüğünü belirterek, Türkiye ekonomisinin de 2050 yılında en büyük onuncu ekonomi olacağının tahminler arasında yer aldığını bildirdi.
Türkiye'nin ilerleyen dönemde küresel ticaretteki rolünü çok daha güçlendireceğinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Eskinazi, "Ancak her pazarın dinamiklerine uygun hazırlık yaparak hareket etmeliyiz. Bir tarafta ülkelerin iklim krizi diplomasileri ve ticaret savaşları devam ederken diğer tarafta tedarik zincirleri için alınan bir önlem olan 15 Asya-Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP anlaşmasıyla dünyanın en büyük serbest ticaret alanı oluştu. İzmir'in 'serbest şehir' olması halinde ihracatımız daha sürdürülebilir hale gelecektir." ifadelerini kullandı.
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