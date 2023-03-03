Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü

DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi.

İlçe merkezinden Karayaka beldesine doğru seyir halinde olduğu öğrenilen Tuncay Ünlü yönetimindeki plakasız motosiklet ile ilçe merkezi yönüne gitmekte olan ehliyetsiz E.T.'nin kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ünlü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Ünlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ünlü´nün Erbaa Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Jandarma, kazanın ardından otomobilin olay yerinde bırakıp kaçan E.T.´nin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.