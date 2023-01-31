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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı

Bursa´da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 1´i ağır 4 kişi yaralandı

Giriş: 31.01.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı
DHA

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Hocaköy Yolu´ndan meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücü Yasir Ş. (15), ailesinden habersiz aldığı otomobille, beraberinde arkadaşları Yusufcan E. (14), Semih Y. (15) ve Tuğba E. (18) ile gezintiye çıktı.

OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kırsal Hocaköy Mahallesi´nden İnegöl istikametine giden Yasir Ş., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybetti. Metrelerce savrularak yoldan çıkan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşı yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yasir Ş.´nin beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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