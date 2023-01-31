Ehliyetsiz sürücü Yasir Ş. (15), ailesinden habersiz aldığı otomobille, beraberinde arkadaşları Yusufcan E. (14), Semih Y. (15) ve Tuğba E. (18) ile gezintiye çıktı.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşı yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yasir Ş.´nin beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.