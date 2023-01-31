Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Hocaköy Yolu´ndan meydana geldi.
Ehliyetsiz sürücü Yasir Ş. (15), ailesinden habersiz aldığı otomobille, beraberinde arkadaşları Yusufcan E. (14), Semih Y. (15) ve Tuğba E. (18) ile gezintiye çıktı.
OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Kırsal Hocaköy Mahallesi´nden İnegöl istikametine giden Yasir Ş., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybetti. Metrelerce savrularak yoldan çıkan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.
1'İ AĞIR 4 YARALI
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşı yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yasir Ş.´nin beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.