Ehliyetsiz sürücü yayaları ezdi!

DHA

Tunceli'de, ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı yayalardan biri öldü.

Kaza, öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyü yolunda meydana geldi. Ovacık ilçesinden Paşadüzü'ne seyir halinde olan T.T. yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yayalardan Savaş Özbek'in (32) yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayati tehlikesi olan diğer yaya M.A., Tunceli Devlet Hastanesi'ne, oradan da askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Savaş Özbek'in cansız bedeni ise, otopsi için hastane morguna götürüldü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Yaralı M.A. için Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, birden fazla kırığı olan hastanın yoğun bakım ünitesinde, beyin cerrahı ve ortopedi uzmanları tarafından tedavisine başlandığı belirtildi.

EHLİYET SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü T.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.