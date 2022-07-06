Ehliyeti ölü birinin üzerine kayıtlı çıktı

İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı. Polisi de şaşkına çeviren olayda, sürücüye ehliyetsizlikten cezai işlem uygulandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala il genelinde saat 19.00 sıralarında “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.
Denetim noktasında durdurulan 17 FP 136 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Asil'in ehliyeti ve belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetin İsmail Asil’e değil ölen bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan sürücü şaşırırken, sürücüye ehliyeti yanında olmadığı için 477 TL para cezası uygulandı.
“KİMLİK BENİM AMA KAYITTA BAŞKASI ADINA, ÖLÜBİRİ ADINA ÇIKIYOR"
Denetim sırasında gösterdiği ve kendi adına düzenlenmiş sürücü belgesi polis kayıtlarında ölen bir kişi üzerinde kayıtlı çıktığını söyleyen İsmail Asil, ”Sürücü Trafik çevirmesine girdik. Sürücü belgemizi verdik, başka biri üzerine çıktı. O kişi de ölü çıktı. Onun için ceza yedik. Bakalım ne olacak. Kayıtta ölü görünüyor. Kayıtta ölü görünüyor. Kimlik benim ama kayıtta başkası adına, ölü biri adına çıkıyor” dedi.
Kendi kaskını arkasında oturan kişiye veren motosiklet sürücüsüne 196 TL para cezası uygulandı.
Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!