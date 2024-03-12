EHLİYET YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.