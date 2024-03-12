Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ehliyeti olanlar dikkat! Ödeme yapmayana 12 bin TL ceza kapıda! Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

        Ehliyeti olanlar dikkat! Ödeme yapmayana 12 bin TL ceza kapıda!

        B sınıfı ehliyet yenileme süresi için uyarı geldi. 2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği bilgisi verildi. Bu süre içinde işlem yapmayan sürücüler için 2025 yılında ağır para cezalarının uygulanacağı duyuruldu.  15 TL ödeme yapmayan sürücüler 12 bin TL'yi bulan ceza ödemesi yapmak zorunda kalacak. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eski tip B sınıfı ehliyeti kullananların ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Ehliyetleri yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınması ve adım adım belgeleri oluşturmak gerekiyor. B sınıfı ehliyet sahiplerinin 15 TL ödemesi gerekiyor. İşte adım adım ehliyet yenileme işlemi

        • 2

          15 ÖDEMEYENE 12 BİN TL CEZA KESİLECEK

          B sınıfı ehliyet sahipleri, belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. 15 TL ödemediği taktirde 12 Bin TL ceza kesilecek.

        • 3

          EHLİYET YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

          Kimlik kartı veya pasaport

          Güncel biometrik fotoğraf

          Geçerli bir sağlık raporu

          Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

          Mevcut ehliyet

          Adli sicil kaydı

          Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

          Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Habertürk Anasayfa