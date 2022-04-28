Maganda 'pes' dedirtti! Ehliyet cezalı çıktı

O trafik magandası durdurulamıyor! Ehliyeti olmamasına rağmen... - Haberler

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, bir servis minibüsünün önünde tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda, trafik ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın daha önce de trafikte yapmış olduğu hatalı davranışlardan dolayı ehliyetine geçici süre el konulduğu ortaya çıktı.

Arnavutköy ilçesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde yol verme yüzünden tartıştığı servis aracının önüne geçen otomobil sürücüsü Ekrem K., tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Servis aracının defalarca kez kaza yapma tehlikesi ile baş başa bırakan Ekrem K., yapılan görüntülü ihbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Magandanın daha önceden de trafikte tehlikeli hareketler yapması gerekçesi ile ehliyetine geçici süre el konulduğu ancak buna rağmen araç sürmeye devam ettiği tespit edildi. Ekiplerin tespiti üzerine ehliyetine geçici süre el konulduğu tespit edilen Ekrem K.'ye ceza yağdı.

Sürücüye sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmaktan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-b maddesinden 3 bin 674 lira, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 46/2-c maddesinden 427 lira, tescil plakasına da sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullandırmaktan 3 bin 674 olmak üzere toplamda 7 bin 775 lira para cezası uygulanarak aracı trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.