Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Ehliyet yenilemede son günler: Yenilenmeyen ehliyetler geçerliliğini kaybedecek! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, hangi belgeler lazım?

        Ehliyet yenilemede son günler: Yenilenmeyen ehliyetler geçerliliğini kaybedecek!

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih olan 31 Ekim için geri sayım başladı. Yenileme işlemi şu anda yalnızca 15 TL (13 TL değerli kâğıt bedeli artı 2 TL vakıf payı) karşılığında yapılabiliyor; ancak 1 Kasım 2025'ten sonra ücret 7.438 TL'ye çıkacak. Peki, ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekiyor? İşte, tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 17:05 Güncelleme: 14.10.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor. 31 Ekim itibarıyla eski tip sürücü belgesini yenilemeyen vatandaşların ehliyetleri geçersiz sayılacak. Sürücülerin, eski ehliyet, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve ödeme dekontu ile nüfus müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman, yenileme ücreti ne kadar?

        • 2

          İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN EHLİYET AÇIKLAMASI

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğunu ve bu tarihten sonra yapılacak yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacağını bildirdi.

          Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini belirterek halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını belirtti.

          Değişim hızının çok düşük olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

          "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

        • 3

          2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

        • 4

          EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

          Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        • 6

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        • 7

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa