Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen sürücü belgeleri, belirlenen tarihe kadar yenilenmediği takdirde geçerliliğini kaybedecek. Şu anda 15 TL olarak uygulanan yenileme ücreti Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya çıkacak. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabilecek. İşte, ehliyetini henüz yenilemeyenlerin mutlaka göz atması gereken kritik bilgiler…