Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Ağustos ayında ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak!
1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgeleri için tanınan yenileme süresinin sonuna yaklaşılıyor. Bu tarihten önce alınmış ehliyetlerin belirlenen süre zarfında yenilenmemesi halinde, belgeler geçerliliğini yitirecek ve yasal olarak araç kullanmak mümkün olmayacak. Yeni nesil çipli sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar, yalnızca 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, eski ehliyetlerin geçerlilik süresi tam olarak ne zaman bitiyor? Yenileme işlemleri nereden ve nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler? İşte, sürücülerin bilmesi gereken önemli detaylar…
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Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen sürücü belgeleri, belirlenen tarihe kadar yenilenmediği takdirde geçerliliğini kaybedecek. Şu anda 15 TL olarak uygulanan yenileme ücreti Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya çıkacak. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabilecek. İşte, ehliyetini henüz yenilemeyenlerin mutlaka göz atması gereken kritik bilgiler…
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EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
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EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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