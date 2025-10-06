Ehliyet yenileme için verilen sürenin sonuna geliniyor. Daha önce konu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin bir kez daha uzatılmayacağını açıklamıştı. Eski tip sürücü belgesine sahip vatandaşların belirtilen süre içerisinde ehliyetlerini yenilememasi halinde; yenileme ücreti 15 TL'den 7 bin TL'ye çıkacak ve eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Peki, ehliyet yenileme için son tarih nedir, hangi belgeler gerekir? İşte, detaylar...