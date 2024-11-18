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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih ne, uzatıldı mı? 2024-2025 ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası ne kadar?

        Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı! Eski tip sürücü belgesi yenilemek için son gün ne zaman?

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Aralık 2024 olduğunu duyurmuştu. Ancak bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, ehliyet yenileme tarihi uzatıldı. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." dedi. Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman oldu, ne kadar uzatıldı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:53
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        • 1

          Araç sahipleri için ehliyet yenileme tarihi için geri sayım başlamıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre; 2016 yılı öncesi alınan ehliyetler, 31 Aralık 2024 tarihinde geçerliliğini kaybedecekti. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sürenin uzatıldığını açıkladı. Peki, ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

          Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

          Yerlikaya şunları söyledi:

          "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

          Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

          Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

        • 3

          EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

          2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Aralık 2024'ü açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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