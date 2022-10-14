Ehliyet yenileme son tarih ne zaman ve ücreti ne kadar? Ehliyet başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman ve ücreti ne kadar?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, eski sürücü belgelerinin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi gerekiyor

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