Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet nasıl yenilenir ve yenilememe cezası ne kadar?

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, 2016 öncesi eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süreyi, vatandaşların ihtiyaçları ve yoğunlukları göz önünde bulundurarak son kez 31 Ekim 2025’e uzattı. Daha önce 31 Aralık 2024 olarak belirlenen süre, Temmuz 2025’e, ardından da Ekim 2025’e ertelenmişti. Bakanlık, bu uzatmanın artık son olduğunu ve tekrar bir erteleme olmayacağını açıkça belirtti.