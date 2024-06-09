Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Ehliyet yenilemek için son tarih belli oldu!
Ehliyet yenileme son tarihi araştırmaları devam ediyor. 7 milyonu aşkın sürücünün ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Sürücü belgesi yenileme süreci devam ederken sizler için ehliyet yenileme son gün tarihi ve ücreti hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, konuya dair detaylar...
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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Bugüne kadar nüfus müdürlüklerine 25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvurdu. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski tip sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor. Peki, ehliyet yenileme son gün tarihi ne zaman? İşte, eski sürücü belgesi ücreti...
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2024 EHLİYET YENİLEME SON GÜN TARİHİ
Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.
1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.
B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.
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Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.
Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.