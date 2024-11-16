Son tarih yaklaşıyor! Eski tip sürücü belgesi yenilemek için son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme işlemleri için geri sayım başladı. 2016 yılında başlatılan çipli kimlik uygulamasına geçiş yapmayan sürücüler için kritik bir dönemeç daha yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarihi duyurdu. Henüz ehliyetini yenilemeyen kişiler, bu tarihten sonra ceza ödeme riskiyle karşı karşıya kalacak. Yenileme ücreti ve ceza tutarları merak edilirken, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte ehliyet yenilemede son tarih...
- 1
Eski tip ehliyet kullanan sürücüler dikkat! Çipli ehliyetlere geçiş sürecinde sona yaklaşılırken, yenileme işlemlerini tamamlamayanlar için yaptırımlar kapıda. 2016 öncesi alınmış sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı tarihe ilişkin açıklama, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden geldi. Ehliyetini yenilemeyenler hem yasal hem de maddi sorumluluklarla karşılaşabilir. Son tarih, ücretler ve yenileme işlemlerinin detayları merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
- 2
EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Sürücülerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.
- 3
EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?
2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Aralık 2024'ü açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.
-
- 4
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.
- 5
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.