Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyen ya da ehliyetlerini kaybetmiş olan vatandaşlar ise 225 + 45 TL gibi bir ücret ödemek durumundalar. 2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenmesi gereken ücret ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL olarak belirlendi.