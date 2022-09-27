1 Ocak 2016 yılından beri yeni tip sürücü belgeleri kullanılmakta. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin kullanım sürecinin sonuna yaklaşıldı. Verilen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyenler, geçersiz ehliyete sahip olacak ve zorunlu ceza ödemek durumunda kalacaklar. İşte ehliyet yenileme hakkında bilinmesi gerekenler...

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak ehliyetinizi yenileyebilirsiniz.

Randevu almak için başvururken İçişleri Bakanlığı şu hatırlatmaları da yapıyor:

"T.C.K.K, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.

Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde (24 saat) ikinci bir randevu verilemez.

Başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, anlaşmalı yerlere yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir."