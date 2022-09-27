1 Ocak 2016 yılından beri yeni tip sürücü belgeleri kullanılmakta. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin kullanım sürecinin sonuna yaklaşıldı. Verilen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyenler, geçersiz ehliyete sahip olacak ve zorunlu ceza ödemek durumunda kalacaklar. İşte ehliyet yenileme hakkında bilinmesi gerekenler...
SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak ehliyetinizi yenileyebilirsiniz.
Randevu almak için başvururken İçişleri Bakanlığı şu hatırlatmaları da yapıyor:
"T.C.K.K, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.
Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde (24 saat) ikinci bir randevu verilemez.
Başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, anlaşmalı yerlere yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir."
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Ehliyetinizi yenilemek için gereken belgeler şu şekildedir;
- Kimlik Belgesi
- Sürücü Sağlık Raporu
- Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
- 1 adet biyometrik fotoğraf
- Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
- Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)
ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN SON TARİH NE?
Eski tip ehliyetinizi 31.12.2022 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.
YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.
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