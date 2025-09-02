Habertürk
        Ehliyet yenileme için son tarihi yaklaşıyor! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, yenilenmeyen ehliyetler ne olacak?

        Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre devam ediyor. Henüz yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücülerin, ehliyetleri süre sonunda geçerliliğini yitirecek. Öte yandan, şu anda 15 TL olarak alınan yenileme ücreti, Kasım ayından itibaren B sınıfı ehliyetlerde 7 bin 438 liraya yükselecek. Peki ehliyet yenileme başvuruları nereden yapılıyor, hangi evraklar isteniyor ve son başvuru tarihi ne zaman? İşte sürece dair ayrıntılar…

        Giriş: 02.09.2025 - 10:48 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:48
        • 1

          Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen sürede sona yaklaşılıyor. Sürücü belgesini değiştirmek isteyenler, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” internet sitesi üzerinden randevu oluşturabilecek. Halen 15 TL olan yenileme ücreti, sürenin bitmesinin ardından 7 bin liraya yükselecek. Peki sürücü belgesi yenileme işlemlerinde son tarih ne zaman? İşte ayrıntılar…

        • 2

          EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

          Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekildiğini hatırlattı.

        • 3

          BAKAN YERLİKAYA: SON GÜNLERE KALMADAN İŞLEMLERİ TAMAMLAYALIM

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; sürenin son kez uzatıldığını vurgularken, Temmuz ayında rekor başvuru alındığını açıkladı. İşte, Yerlikaya'nın paylaşımı;

          Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025!

          Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.

          Ancak;

          - 18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

          - Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

          - Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

          Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

          ▪️ Ocak: 140.000

          ▪️ Şubat: 82.000

          ▪️ Mart: 84.000

          ▪️ Nisan: 101.000

          ▪️ Mayıs: 270.000

          ▪️ Haziran: 502.000

          ▪️ Temmuz: 1.413.489

          Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

          - Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

          - Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak.

          - Son tarih: 31 Ekim 2025

          - Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

          - Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.

        • 4

          EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

          Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        • 6

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        • 7

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

