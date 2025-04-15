Ehliyetini henüz yenilemeyen milyonlarca sürücü için süre yeniden uzatıldı. İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan sürede bir kez daha güncellemeye gitti. Peki, son tarih ne zaman? 2025’te ehliyet yenileme ücreti ne kadar oldu, yenilememe cezası var mı? İşte tüm detaylar...