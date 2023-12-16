Eski tip kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi araştırmaları 2023 yılının son günlerinde hız kazandı. Ehliyet ve kimlik yenileme işlemlerinin bu yıl son bulacağı iddialarının ardından gözler "Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, randevu nasıl alınır?" sorusuna çevrildi. Nüfus cüzdanı ve eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi detayları...