Ehliyet muayenesine gitti, "sessiz katil" ile tanıştı

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İzmir’de, mevcut ehliyetini yenilemek için aile hekimine giden İnşaat Yüksek Mühendisi Ayhan Sönmez (76), muayene sırasında dengesizlik durumunun tespit edilmesi üzerine, doktoru tarafından nöroloji bölümüne yönlendirildi. Nöroloji bölümünde yapılan tetkikler sonucu, halk arasında ‘sessiz beyin kanaması’ olarak bilinen Kronik Subdural Hematom geçirdiğini öğrenen Sönmez, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Akay tarafından ameliyata alındı. Ameliyatı başarıyla gerçekleşen Ayhan Sönmez, sağlığına kavuştu.

"HEMEN AMELİYAT OLMAN GEREKİYOR" DEDİLER

Ehliyet değişimi için sağlık muayene belgesi almaya gittiğini anlatan Ayhan Sönmez, “Daha önce kullanmış olduğum ilaçlardan dolayı nöroloji, göz ve kulak burun boğaz bölümlerinden rapor almam gerektiğini belirttiler. Muayenenin ardından doktor beni nörolojiye yönlendirdi. Nörolojiye gittiğim zaman bazı belirtilerin tespit edildiğini ve önemli bir durumun olduğunu söylediler. ‘Sorun oluşabilir, hemen ameliyat olman gerekiyor’ denildi. Ben ısrarla ‘alt tarafı bir ehliyet vereceksiniz, bu kadar sıkıntıya gerek var mı?’ dedim; ama ısrarcı oldular. Ardından Dr. Ali Akay’a gittim ve o da durumun önemli olduğunu belirtti ve ameliyata alındım. Doktorlar beni yönlendirmeseydi, baştan savma kontrol yapsalardı daha sıkıntılı bir durum yaşayabilirdim” diye konuştu.

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HASTALIĞINI TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Ameliyattan önce baston kullandığını ifade eden Sönmez, “Zaman zaman dengesizlik ve tökezlemelerim oluyordu. Daha evvel tedavilerimde kullandığım ilaçlar sistemde göründüğü için doktorlar kontrol sırasında şüphe duymuştu. Bana ‘sen ciddi bir durum geçiriyorsun; ama farkında değilsin’ dediler. Muhakkak ameliyat olmam gerektiğini, aksi halde ciddi sorunlar olabileceğini belirttiler. İyi ki konunun üzerine gidildi. Hastalığımı tesadüfen öğrendim. Ehliyet muayenesi olmasaydım durumumun farkında olmayacaktım” dedi.

"EHLİYET MUAYENESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Sağlık raporu için muayene eden doktorun görevini iyi yaptığını kaydeden Doç. Dr. Akay, “Ayhan Bey’in ehliyet değişimi için başvurduğu kurumda yapılan muayenede bir dengesizlik tespit edilmiş. Aslında çok da bir şikâyeti yokmuş. Bu dengesizlik üzerine nöroloji hekimine yönlendirilmiş. Onun bu dengesizlik problemi ve muayene sonucuna göre yapılan tetkiklerinde, halk arasında ‘sessiz beyin kanaması’ olarak bilinen Kronik Subdural Hematom dediğimiz bir kanama tespit edilmiş. Ehliyet alırken yapılan bu sağlık muayenesi, aslında çok önemlidir. Bir nevi tarama yerine geçer. Biz Ayhan Bey’i ameliyat ettik; ancak zamanında tanısının konulmuş olması çok önemliydi. Dolayısıyla ehliyet muayenesini yapan hekim, görevini iyi yapmış. Muayene ederek bir tanıdan şüphelenmiş ve hastayı yönlendirmiş. Biz de hastamızı ameliyat ettik” sözlerine yer verdi.

"HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR"

Bu tarz kanamaların sessiz olabileceğini ve hastanın fark edemeyeceğini belirten Doç. Dr. Akay, şunları söyledi: “Bu sessiz kanamaları hasta çok fark etmez. Özellikle belli bir yaşın üstünde kan sulandırıcı kullanan hastalarda olur. Yavaş yavaş büyüyerek sonrasında fark edilmezse felçlere, kalıcı problemlere ve hatta ölüme bile sebep olabilecek bir kanamadır. Ayhan Bey ehliyet muayenesi için gittiği kurumda doktorun dikkatiyle durumunu öğrenmiş oldu. Bize de hafta sonu geldi ve acil olarak ameliyat ettik. Bu tür kanamalar tehlikelidir, ötelenemez. Ötelendiği zaman aslında da hayati sorunları yol açar.”

Benzer durumlara karşı uyarılarda bulunan Doç. Dr. Ali Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belli bir yaşın üstünde olan hastalar, ‘başım döndü, başım ağrıdı, biraz uyuyayım, dinleneyim’ diyebilir. Fakat bu kanama yavaş yavaş büyüdüğünde hasta uyuyup bir daha uyanamayabilir. Yani bu durum, hayati tehlikeye yol açabilir. Kan sulandırıcı kullanan hastaların baş ağrısı, dengesizlik, taraf bulgusu dediğimiz, kolunda ve bacağında uyuşma, güçsüzlük şikâyetleri olduğunda mutlaka bir hekime başvurması gerekir.”