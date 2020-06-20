7. dakikada gelişen Menemenspor atağında Samed Ali Kaya’nın şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Balıkesirspor, korner atışını Berat Aydoğdu ile kullandı. Ceza sahası içine gönderilen topa Mrsic sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

32. dakikada gelişen Menemenpor atağında ceza sahası içine ortalanan topa Mehmet Boztepe röveşata bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda kaleci Atilla Özmen, topu çizgi üzerinde tutmayı başardı.

38. dakikada Menemenspor’un kazandığı serbest atışı Taşkın Çalış kullandı. Taşkın'ın sert şutu kale direğine çarparak auta gitti.

44. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Otoo’un ceza sahası içine gönderdiği topta Aly Malle şutunu çekti, defansa çarpan top kaleci Selmani'de kaldı.

49. dakikada gelişen Menemenspor atağında Mustafa Çeçenoğlu ceza sahası içinde Mehmet Boztepe'ye pasını gönderdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda kaleci Atilla gole izin vermedi.

60. dakikada gelişen Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Samed Ali Kaya kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın pası ile ceza sahasına giren Celal Emir Dede'nin şutu yandan auta çıktı.

76. dakikada Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin ortasına Rıdvan Koçak kafayla vurdu. Kaleci Atilla'nın bu pozisyonda müdahalesi yeterli olmadı ve konuk ekip öne geçti. 0-1