ABD’de yapılan yeni bir araştırma, sosyal etkileşimlerin düzenli egzersize başlamak için kilit öneme sahip olabileceğini ortaya koydu.
Aralarında ABD Askeri Akademisi’nin de yer aldığı kaynaklardan elde edilen verileri inceleyen Kean Üniversitesi araştırmacıları, az spor yapan kişilerin daha çok spor yapanlarla etkileşim kurmasını sağlayacak sosyal aktiviteler düzenlenmesini tavsiye etti.
Araştırmacılar spor yapmayan kişilerin, düzenli olarak spor yapan kişilerle etkileşime geçtikten sonra cesaret bulduğunu gördü.
Öte yandan bu grupta daha az sosyal olan kişilerin, etkileşimlerden sonra da daha az spor yapmaya yatkın olduğu fark edildi.
Düzenli egzersiz yapmanın akıl sağlığını ciddi oranda iyileştirdiği biliniyor. Takım sporları da sosyal yeteneklerin gelişimine katkı sunuyor.
Egzersizle sosyalleşmeyi birleştirmenin pek çok yolu var. Bunlar arasında arkadaşlarınızla yürüyüşe çıkmak, halı saha maçına gitmek veya bir fitness kursuna yazılmak gibi seçenekler de yer alıyor.
İngiltere’de egzersiz dersleri veren Barry’s Bootcamp şirketinden Andre Bates, bir arkadaşla birlikte bu yola çıkmanın adanma ve hesap verebilirlik sağladığını söylüyor:
“Kendi başınıza olduğunuzda egzersizi aksatmak çok kolay. Ama bir arkadaşınızla birlikte yapıyorsanız motivasyon için birbirinizi kullanabilirsiniz ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için birbirinizi destekleyebilirsiniz.
“Grup egzersizlerinde de arkadaşlar edinebilirsiniz. Bir sonraki derse gitmezseniz ‘Neredeydin?’ diye sorabilirler. Bu da bir sonraki dersi aksatmamanız için sizi motive eder.”
Birlikte spor yapan kişiler arasında seviye farkı olsa da herkes aynı amaca ulaşmaya çalışıyor.
Adre “Herkes kendi bireysel yolcuğunda” diyor ve ekliyor:
“Çevrenizdekilere rakibiniz olarak bakmak yerine onları ulaşmak istediğiniz hedef olarak konumlayıp, oraya nasıl ulaştıklarını onlara sorabilirsiniz.
“Hepimiz aynı amaç için mücadele ediyoruz. Bu zihinsel gelişim de olabilir, fiziksel gelişim de, kondisyon da, performans da… Herkes kendini geliştirmek istiyor.”
‘Hayatımı değiştirdi’
Cardiff kentinde yaşayan 25 yaşındaki Kai Hunter, arkadaş grubundan aldığı motivasyonla altı ay önce düzenli spor yapmaya başladığını anlatıyor:
“Evden çalıştığım için çok dışarı çıkmıyorum. Bu yüzden kilo almaya başlamıştım.
“Bu durum da özgüvenimi etkilediği için bir şeyler yapmam gerekiyordu.
“Çevremde spor yapan birkaç kişiye buna nasıl başladıklarını ve egzersiz rutinlerini sordum.”
Kai ilerlemesini arkadaşlarıyla yazışma grubunda paylaşmanın da kendisine büyük motivasyon verdiğini söylüyor:
“Çevremdeki herkes beni hep destekledi. Bu desteğe sahip olmak iyiydi.
“Arkadaşlarım spor salonuna gitmem için bana cesaret verdi.
“Salona onlarla birlikte giderek bacak günlerinde hangi aletleri nasıl kullandıklarını gördüm.
“Bu hayatımı değiştirdi, özgüvenimi artırdı ve anksiyetemi sonlandırdı.
“Eskiden spor salonuna adım atmayı bile düşünmezdim, şimdi egzersizlerimi iple çekiyorum.”
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Egzersiz arkadaşları, spor motivasyonunun anahtarı olabilir/egzersiz-arkadaslari-spor-motivasyonunun-anahtari-olabilir-3530958
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