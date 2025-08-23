Eğriçayır nerede? Eğriçayır hangi şehirde, ilde, bölgede?

Dünyaya nam salmış Eğriçayır balı ile bilinen bu alan, yalnızca turistik açıdan değil ülkemizin ekonomik ve kültürel yönüyle de değerlidir. Peki Eğriçayır nerede, hangi şehir ve il sınırları içerisinde yer alıyor? Hepsi ve daha fazlası için yazının devamını okumaya devam edebilirsiniz…

EĞRİÇAYIR NEREDE?

Eğriçayır nerede? Ülkemizin doğal güzellikleri arasında yer alan Eğriçayır, Toros Dağları’nın eteklerinde bulunur. Sahip olduğu doğal yapısıyla birçok tatilcinin radarına takılır. Temiz havası ve geniş çayırlıklarıyla dikkat çeken bir bölgede konumlanmıştır. Bilhassa yaz aylarında göçebe yaşamın izlerini taşımasıyla önem kazanır. Yayla kültürünün en canlı yaşandığı bölgelerden biri olması sayesinde yaz döneminde ziyaretçilerin duraklarına girer.

EĞRİÇAYIR HANGİ ŞEHİRDE?

Peki Eğriçayır hangi şehirde? Mersin il sınırları içinde bulunur. Türkiye Akdeniz Bölgesi’nin önemli doğal alanlarından biri olarak da kabul görmüştür. Mersin şehir merkezine uzaktır. Ancak buna rağmen yerli halkın ulaşmaktan uzak durmadığı bir yerdir. Ayrıca doğaseverler için de cazip bir destinasyon olması öne çıkar.

EĞRİÇAYIR HAKKINDA BİLGİLER Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı bir destinasyondur.

Yaklaşık olarak 2000 metre rakımıyla öne çıkar.

Dünyada popüler olmuş Eğriçayır balı burada üretilerek çeşitli bölgelere dağıtılır.

Çayırın sahip olduğu endemik bitki çeşitliliği ile arıcılık için açısından elverişli bir söz konusudur.

Yaz döneminde bölge halkı yaylacılık faaliyetleri yapmak için buraya göç etmeyi tercih eder.

Kampçılık ve doğa yürüyüşü için tercih edilen bir yayladır.

Ülkemizin geneline bakıldığında Eğriçayır, ekoturizm için de tercih edilen yaylalar arasına girmiştir.

Kültürel ve ekonomik anlamda Mersin’in önemli değerleri arasına girmiştir.

Bölgede çeşitli kuş türleri ve yaban hayatı öne çıkar.

Bu, doğa gözlemcileri için cazip bir özellik sunar ve Eğriçayır’a yapılan ziyaretçilerin önemli bir sebebini oluşturur.

Yaylanın serin ve temiz havası, bilhassa yaz aylarında şehirden kaçmak isteyenler için dinlenme durağıdır.

Bölgede küçük çaplı tarım faaliyetleri ve hayvancılık da yapılır. Bölge, geleneksel Mersin kültürüne ait yayla şenlikleri ve etkinliklerine ev sahipliği yapar.

