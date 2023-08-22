EGO'nun Sibel'iydi! Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşkını ilan etti!

Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kurt Seyit ve Şura, Her Sevda Bir Veda, Ulan İstanbul, Asla Vazgeçmem, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda ve EGO gibi projelerde boy gösteren Melisa Aslı Pamuk, 5.2 milyon takipçili Instagram hesabından sevgilisi Yusuf Yazıcı ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.