EGM promosyon ödeme tarihi: İş Bankası EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak, bu hafta mı?
EGM 100 bin TL promosyon ödemesi için bekleyiş sürüyor. Türkiye İş Bankası ile yapılan yeni promosyon anlaşması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personellere 100 bin TL ödeme yapılacak. Promosyon ödemesi, personellerin şahsi hesaplarına tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacak. Kasım ayının ikinci haftasına girilirken gözler ödeme tarihi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 2025 EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? iş Bankası EGM maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
İş Bankası EGM maaş promosyonu ödeme tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Yapılan ihale sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeller, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerini Türkiye İş Bankası aracılığıyla alacak. Ayrıca personellere 100 bin TL’lik promosyon ödemesi yapılacak. Ödemeler doğrudan personelin maaş hesaplarına yatırılacak. Peki, 2025 EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı?
2025 EGM 100 BİN TL PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.
Promosyon anlaşmaları 3 yıl olarak yapıldığından eski protokol 1 Kasım 2025 tarihinde tamamlandı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 100 bin TL EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI TAMAMLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istedi.
İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi.
Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltti.
Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.
İŞ BANKASI EGM MAAŞ PROMOSYONU ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından maaş promosyon ödemelerine dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.
PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK
EGM maaş promosyonu, doğrudan personellerin şahsi maaş hesaplarına yatırılacak.
100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.
EGM PROMOSYON ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemeleri başladıktan sonra sorgulama işlemleri Türkiye İş Bankası’nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilecek.
