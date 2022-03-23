'Narkonet- 7' operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda 27 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını sosyal medya üzerinden özendiren 72 şüpheliye yönelik "Narkonet-7" operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı, 24 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
UYUŞTURUCUYU KOLAYLAŞTIRICI ÜRÜNLERE YÖNELİK OPERASYON
Öte yandan, 29 ilde 96 adrese yönelik uyuşturucu maddelere ilişkin "kolaylaştırıcı ürün satışı" operasyonuna 685 personel ve 2 dedektör köpeği katıldı.
AA'nın haberine göre; operasyonlarda 39 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Yapılan aramalarda 6 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 sentetik ecza, 6 gram metamfetamin, 357 bong, 657 grinder, 324 pipe, 1225'in üzerinde kenevir figürü bulunan hediyelik eşya, 47 kenevir figürü bulunan tekstil ürünü, 8 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 5 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 bin 200 dolu makaron, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi.
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