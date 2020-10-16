EGM'den "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" sorularına ilişkin açıklama:

EGM'den yapılan açıklamada, 28 Kasım'da yapılacak "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" ile ilgili bugün bir gazetede yayımlanan "FETÖ taktiğiyle Emniyet Sınavı" başlıklı haberde "sınav sorularını hükümete yakın Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen'in hazırladığı"nın iddia edildiği aktarıldı.
"Bu, teşkilatımız açısından kabul edilemez bir iftiradır." ifadesine yer verilen açıklamada, FETÖ artığı bir zihniyetle iftira atan, yalanı ve yalancılığı meslek edinen, sözde gazetecilik yaptığını iddia edenlerin, birçok alanda yürüttüğü mücadelede başarılı sonuçlar elde eden Emniyet Teşkilatını ve köklü teşkilatları hedef aldığı belirtildi.
Uzun yıllardır yapılamayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için uzun zaman hazırlık yapıldığı ancak salgın nedeniyle hazırlıkların akamete uğradığı belirtilen açıklamada, "Tüm şartlar zorlanarak Polis Akademisi Başkanlığı birçok üniversite ile görüşmüş ve nihayetinde akademik olarak soruların hazırlanması hususunda Başkent Üniversitesi'ne sorumluluk verilmiştir. Sorular, Başkent Üniversitesi tarafından bu tip sınavların usulüne uygun hazırlanmaktadır. Herhangi bir sendika ile yazışma, paylaşım veya istişare yapılması söz konusu değildir. Ancak adı geçen gazete, haberi 'FETÖ taktiğiyle Emniyet Sınavı' diyerek FETÖ zihniyetiyle teşkilatımıza iftira atıp yalan haber üretmektedir." ifadelerine yer verildi.
Memuriyetteki tüm yükselme sınavlarında olduğu gibi sınava gireceklere konu başlıklarının bildirildiği kaydedilen açıklamada, aksi durumun, akla-mantığa, hakkaniyete ve sınav usulüne aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tüm ülkemizde ve görev verilen sınırlarımızın dışında fedakarlıkla görev yapan, 24 saat gazete binalarının önünde güvenlik için bekleyen teşkilatımıza yapılan bu ithamın kabulü mümkün olmayıp, söz konusu haber ile ilgili de suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca bu iftiraya zemin hazırlayan, hiçbir dayanağı olmadan böyle bir bilgisi varmış gibi hareket eden ve rol kapmaya çalışan, sosyal medyayı bilgisizce kullanırken kendi arkadaşlarına ve içinde bulunduğu teşkilata iftira atılmasına imkan sağlayan ilgili memur da görevden uzaklaştırılmıştır."
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