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EGM'den 175. kuruluş yıl dönümüne özel video - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı.

06.04.2020 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
EGM'den 175. kuruluş yıl dönümüne özel video - ANKARA
AA

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter ve Youtube hesaplarında yayımlanan videoda 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatının değişik birimlerinin çalışmalarından kesitler gösteriliyor."TürkPolisTeşkilatı175Yaşında" etiketiyle paylaşılan videoda, "Kararlı bir adım, yüksek disiplin. Havada, karada, denizde, Türkiye'nin dört bir yanında 7-24 hazır. Çelik gibi bir iradeyle her daim devletinin emrinde, milletinin hizmetinde. 175 yıldır gönüllerde, 175 yıldır her yerde." ifadeleri kullanılıyor.

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