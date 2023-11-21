EGM 10 bin polis ve memur alımı gerçekleştiriyor! 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel alımı ne zaman, şartları neler?
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel alımı gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. İşte EGM 10 bin polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...
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EGM personel alımı başvuru tarihleri ve şartları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte gündeme geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 10 bin 102 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte EGM personel alımı başvuru detayları ve kadro-branş dağılımına hakkında merak edilenler...
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EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Emniyet Genel MüdürlüğÜ merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 10 bin 102 polis ve memur alımı gerçekleştirilecek.
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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EGM POLİS VE MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI
EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.
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EGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Fakat henüz EGM personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.