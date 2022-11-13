Eğlence merkezinde kavga: 1 ölü, 5 yaralı

AA

Eskişehir'de, eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde bulunan içkili işletmede, çalışanlar ile bir grup müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Çolak (29), Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24), Ömer Y. (22) bıçak, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı.

6 YARALIDAN 1'İ ÖLDÜ

Kavgada yaralanan 6 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Uğur Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.